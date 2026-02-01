Antalya'da feci kaza: Otobüs devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!

551 uluslararası öğrenciyle yapılan saha araştırması, Türkiye'de üniversitelerin akademik yapısının genel olarak olumlu değerlendirildiğini ancak kampüs dışındaki yaşam koşullarının bu memnuniyeti gölgelediğini ortaya koydu. Uluslararası öğrenciler kütüphane ve kampüs imkanlarından memnun olduklarını ifade ederken, staj ve kariyer olanaklarını yetersiz buldu. Uzmanlar, bu tablonun Türkiye'nin yükseköğretimde küresel cazibe merkezi olma hedefini tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

01 Şubat 2026 10:10
551 uluslararası öğrenciyle gerçekleştirilen saha çalışmasının sonuçları, Türkiye'nin yükseköğretimde küresel çekim merkezi olma hedefinin önemli fırsatlar kadar ciddi riskler de barındırdığını gösterdi. Araştırmaya göre öğrenciler üniversitelerin akademik yapısından genel olarak memnun olsa da kampüs dışındaki yaşam koşulları bu memnuniyeti büyük ölçüde gölgeliyor.

Türkiye ilk 10 hedef arasında

Rapora göre Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan 8'inci ülke konumunda bulunuyor. Toplam 337 bin 119 uluslararası öğrencinin Türkiye'yi tercih etmesinde en etkili neden yüzde 50,5 ile dini yakınlık olurken, yüzde 46,6 ile eğitim kalitesi ikinci sırada yer aldı. Kültürel yakınlık ve burs imkanları da tercih nedenleri arasında öne çıktı.

Akademik memnuniyet orta seviyede

Uluslararası öğrencilerin üniversitelere yönelik genel memnuniyet puanı 5 üzerinden 3,26 olarak ölçüldü. Kütüphane imkanları 3,71 puanla en yüksek memnuniyet alanı olurken, kampüs olanakları 3,53 puan aldı. Buna karşılık staj ve kariyer imkanları 2,8 puanla en düşük memnuniyet düzeyi olarak kayıtlara geçti.

Barınma ve ayrımcılık öne çıkan sorunlar

Araştırmada öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorunlar barınma (2,95), ayrımcılık (2,83) ve ikamet izni işlemleri (2,75) olarak sıralandı. Her 10 öğrenciden 6'sı Türkiye'de ayrımcılığa maruz kaldığını belirtirken, Orta Doğu kökenli öğrenciler bu durumu en yoğun hisseden grup olarak öne çıktı.

Bu olumsuz deneyimlerin, öğrencilerin yarısından fazlasının Türkiye'de kalmak yerine Avrupa veya Amerika gibi üçüncü ülkelere yönelmesine neden olduğu tespit edildi.

Geri dönmeyi düşünenlerin oranı yüksek

Rapora göre uluslararası öğrencilerin yüzde 61,5'i eğitimlerini yarıda bırakıp ülkelerine dönmeyi düşündükleri anlar yaşadı. Bu eğilimi tetikleyen başlıca faktörler ayrımcılık, barınma sorunları ve ekonomik yetersizlikler olarak belirlendi.

Uzmanlardan çözüm önerileri

Raporun sonuç bölümünde uzmanlar, ikamet izni süreçlerinin dijitalleştirilmesi, üniversitelerde ayrımcılıkla mücadele birimlerinin kurulması ve öğrencilere "yabancı" yerine "misafir" odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yükseköğretimde dünyanın ilk 10 destinasyonu arasında yer alma hedefinin sürdürülebilirliğinin, uluslararası öğrencilerin yaşadığı barınma ve uyum sorunlarının çözümüne bağlı olduğu ifade edildi.

MAHMUT ÖZAY

