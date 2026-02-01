Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Projeyle, Başkentray Banliyö Hattı'nı Yenikent'e uzatacaklarını aktaran Uraloğlu, Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu, toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacaklarını bildirdi. Böylece, Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacaklarına işaret eden Uraloğlu, toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergah inşa ettiklerini kaydetti. Proje kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçireceklerine değindi.

Uraloğlu, Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demir yolu yaptıklarının altını çizerek, Başkentray Banliyö Hattı kapsamında, Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunduğunu vurguladı. Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında 3 yeni istasyon kurduklarını aktaran Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesi artacak, ekonomiye katkı sağlanacak"

Projede yüzde 95'lik bir ilerleme kaydettiklerini bildiren Uraloğlu, inşa edilen 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 aç-kapa tünelindeki işler ile toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprünün inşasının yüzde 100'ünü tamamladıklarını belirtti.

Uraloğlu, sahada 291 personel ve 127 makineyle aralıksız çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altyapı ve üstyapı işlerimizi, bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla, hem Ankara'mıza hem de ülkemize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkanı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."