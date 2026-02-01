Aydın'da sokakta silahla vurulmuş halde 2 kişinin cesedi bulundu

Polis, silahla vurulduğu belirlenen kişilerin Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan (23) olduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gece saatlerinde Hisar Mahallesi'nde sokakta iki kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

