Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ayakkabı üretim atölyesi, günlük 1000 çift ayakkabı üretme kapasitesiyle bir yandan kamu kurumlarının ayakkabı ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da "trend" modelleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek ve tahliyeleri sonrasında topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İşyurtları Kurumu, endüstriyel üretimden el işine, inşaat onarımdan gıda, tarım ve hayvancılığa, sosyal tesis işletmeciliğinden çeşitli hizmet sektörlerine kadar 200'den fazla iş kolunda faaliyet gösteriyor. Cezaevlerindeki atölyelerde üretilen ürünler, başta kamu kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılırken, İşyurtları Kurumu mağazalarında da vatandaşlara sunuluyor.

Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ayakkabı üretim atölyesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kurum Müdürü Yusuf Aslanbaş, atölyede yaklaşık 100 hükümlünün çalıştığını bildirdi. Aslanbaş, "Amacımız, hükümlülerin mesleklerini geliştirmek, mesleği olmayan hükümlülere ise meslek kazandırmak ve tahliye sonrası hayata hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Ayakkabı üretim atölyesinde çalışan hükümlülerin, İşyurtları Kurumu gelirlerinden harçlıklarını kazandığını anlatan Aslanbaş, cezaevinden tahliye olduktan sonra kendi işini kuran veya ayakkabı üretim fabrikalarında çalışmaya başlayan hükümlülerin bulunduğunu belirtti.

Atölyenin üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aslanbaş, "Ortalama günlük 1000 çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip bir atölyemiz var. Tek tip ayakkabılarda bu kapasiteye ulaşabiliyoruz. Kundura tarzı ya da farklı modellerde ise günlük üretim kapasitemiz yaklaşık 400 çift." dedi.

- Devlet bütçesine katkı sağlanıyor

Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aslanbaş, atölyede üretilen ayakkabıların Adalet Bakanlığına bağlı güvenlik görevlileri, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki güvenlik personeli ve itfaiye görevlileri tarafından kullanıldığını belirterek, devlet bütçesine önemli katkı sağladıklarını söyledi.

Üretilen diğer ayakkabı türlerinin ise Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumuna bağlı mağazalarda satışa sunulduğunu belirten Aslanbaş, ürünlerin günlük olarak bu mağazalara sevk edildiğini ifade etti.

Aslanbaş, ayrıca "trend" modellerin kar amacı güdülmeden, maliyet üzerine cüzi bir miktar eklenerek vatandaşların beğenisine sunulduğunu aktardı.

- İŞKUR kredi desteği sağlıyor

Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde başka atölyelerin de bulunduğunu aktaran Aslanbaş, cezaevindeki hükümlülerin yaklaşık yüzde 60'ının İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde çalıştığını söyledi.

Atölyelerde çalışan hükümlülere kalfalık ve ustalık belgeleri verildiğini, tahliyeleri sonrasında iş kurmaları için destek sağlandığını dile getiren Aslanbaş, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı ile İŞKUR arasında yapılan protokol kapsamında, tahliye olan hükümlüler kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kendi işini kuran çok sayıda hükümlümüz var. Denetimli serbestliğe ayrılan hükümlüler, projelerini hazırladıktan sonra İŞKUR'a müracaat ediyor. Kredi alan onlarca hükümlümüz bulunuyor. Buradaki vizyonumuz, hükümlüleri toplumla buluşturmak, tahliye sonrası yalnız kalmalarını önlemek."