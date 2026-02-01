Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda

Hükümetin uzun süredir gündeminde bulunan yaşlılara yönelik 'uzun süreli bakım sigortası' modelinin hayata geçmesi için düğmeye basılıyor. Önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulunun gündemine gelmesi beklenen yeni modelle, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde, vatandaşların bir katkı payı ödeyeceği ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı'na da giren sistemle, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için çalışmalar yapılacağı belirtildi. Yeni sistem, yaşlı vatandaşların genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda sosyal güvenlik şemsiyesine alınmasını ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

Türkiye'de hayata geçirilecek sistem ile, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile ekipman desteği verilmesi de amaçlanıyor. Özellikle demans, alzaymır ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların takibi, bu hastaların bakımı gibi hizmetlerin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınacağı ifade ediliyor. Sistem, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanmasını içerecek şekilde uygulamaya girecek.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR



Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20'nin üzerine çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı, 2017 yılında 10 iken, 2024 yılında bu düzeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu. İlgili kurumların yaptığı projeksiyonlarda mevcut senaryo devam ettiği takdirde yakın bir gelecekte nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşacağına dikkat çekiliyor. Bu durum Türkiye'de aynı zamanda bakıma muhtaç nüfusun artmasını da beraberinde getirecek.