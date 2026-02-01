Türkiye savunmada vitese taktı: 2026'da uçak, motor, füze ve gemi hamlesi
Türkiye savunmada vitese taktı: 2026'da uçak, motor, füze ve gemi hamlesi
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda

Hükümetin uzun süredir gündeminde olan uzun süreli bakım sigortası modeli için somut adım atılıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun önümüzdeki günlerde ele alması beklenen düzenleme ile yaşlılık ve bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek yeni bir sosyal güvenlik sistemi kurulacak, primlerin büyük kısmı devlet tarafından karşılanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 07:38, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 07:38
Yazdır
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda

Hükümetin uzun süredir gündeminde bulunan yaşlılara yönelik 'uzun süreli bakım sigortası' modelinin hayata geçmesi için düğmeye basılıyor. Önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulunun gündemine gelmesi beklenen yeni modelle, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde, vatandaşların bir katkı payı ödeyeceği ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı'na da giren sistemle, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için çalışmalar yapılacağı belirtildi. Yeni sistem, yaşlı vatandaşların genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda sosyal güvenlik şemsiyesine alınmasını ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

Türkiye'de hayata geçirilecek sistem ile, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile ekipman desteği verilmesi de amaçlanıyor. Özellikle demans, alzaymır ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların takibi, bu hastaların bakımı gibi hizmetlerin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınacağı ifade ediliyor. Sistem, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanmasını içerecek şekilde uygulamaya girecek.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20'nin üzerine çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı, 2017 yılında 10 iken, 2024 yılında bu düzeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu. İlgili kurumların yaptığı projeksiyonlarda mevcut senaryo devam ettiği takdirde yakın bir gelecekte nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşacağına dikkat çekiliyor. Bu durum Türkiye'de aynı zamanda bakıma muhtaç nüfusun artmasını da beraberinde getirecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber