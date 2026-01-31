Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Özel: Suriye'nin huzur ve refahı Türkiye'ye de kazandırır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Özel, "Suriye'nin huzur ve refahı Türkiye'ye de kazandırır. Bu kez kazanan emperyalistler değil bu toprakların insanı olsun diye mücadele ediyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 22:34, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 22:34
Özel: Suriye'nin huzur ve refahı Türkiye'ye de kazandırır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'na katıldı.

Konferansı 'Ortak Gelecek Buluşmaları' adı altında tasarladıkları buluşmalar serisinin bir başlangıcı olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın yaşadığı çoklu krizleri geçmişimizin ve geleceğimizin ortak olduğu bilinciyle aşabileceğimize inanıyoruz. Evet; ülkemizde, bölgemizde, dünyada çoklu krizler yaşıyoruz. Bu salon ise çoklu kimlikleri, siyasi aidiyetleri, hayat görüşlerini, yaşam tarzlarını birleştiriyor. Bizim de beklentimiz ve amacımız tam olarak budur; Çoklu krizleri, çoklu kimliklerimizle yan yana durarak aşabilmeyi başarmak; Türkiye için özgür, adil, huzurlu bir gelecek hayalinde ortaklaşmaktır" dedi.

"Çatışmayı, savaşı değil; uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi istikrarını, tüm inançların, kimliklerin anayasal güvence altında birlikte yaşamasını istediklerini ifade eden CHP lideri Özgür Özel, "Bölgeye kendi güç hesaplarının içinden bakanlar, bugün 'ak' dediklerine yarın 'kara' diyebiliyorlar. Emperyalist devletler tarih boyunca olduğu gibi bu toprakların çıkarlarını değil, kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Bizim yolumuz; Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Şiilerin, Alevilerin ve Dürzilerin birlikte kazanacağı bir mücadeleyi vermek olmalıdır. Suriye'deki Türkmenler, Kürtler, Araplar hepsi bizim akrabamızdır, kardeşimizdir. Bu kapsamda Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen ve 'Kürt eşittir terörist' algısını yeniden üretmeye çalışan eski, yıkıcı, dışlayıcı söylemleri açıkça reddediyoruz. Türkiye'deki Kürtleri de Suriye'deki akrabalarını da inciten hiçbir politikaya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Çatışmayı, savaşı değil; uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz" diye konuştu.

Kürt meselesinin ortak bir çözüm meselesi olduğunu dile getiren Özel, "Ülkenin her meselesinde olduğu gibi Kürt meselesinin çözümünde de tarihin doğru yerinde durduk, duruyoruz ve bundan sonra da duracağız. Çünkü bu mesele hepimizin ortak meselesidir. Bu mesele kuşaklar boyunca taşınan ağır, toplumsal bir yüktür. Bugün milletimiz artık bu yükten kurtulmak ve ferahlamak istiyor. Milletimiz, terörün bitmesini, barışın inşasını ve demokrasinin ayağa kalkmasını istiyor" dedi.

