Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Beşiktaş Konyaspor'ı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş, Konyaspor'ı 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş : 31 Ocak 2026 23:15, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 23:16
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 36'ya yükseltti.

23. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 öne geçen Konyaspor'a Vaclav Cerny'nin golüyle cevap veren siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün 77. dakikada attığı golle haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni transfer Kristjan Asllani'nin kırmızı kart gördüğü maçı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılarda El Bilal Toure de sarı kart cezalısı oldu.

Dolmabahçe'de ikinci kez seri yaptı

İç sahada bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazandıktan sonra oynadığı 4 müsabakayı kazanamayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u mağlup ederek ikinci kez üst üste Tüpraş Stadı'nda 3 maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de konuk ettiği Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor maçlarının ardından Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u yendi.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen Kara Kartallar, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Yenilmezlik serisi 11 maç oldu

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

Cerny 6. golünü attı

TÜMOSAN Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla 6. golünü attı.

34. dakikada yakaladığı fırsatta topu kaleye göndererek değerlendiren Cerny ligde 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Ligde 4. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, Kocaelispor ve Trabzonspor (2) maçlarından sonra Konyaspor filelerini de havalandırdı. Cerny diğer 2 golünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendikleri maçta kaydetmişti.

Cengiz bir kez daha direği geçemedi

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor ile 2-2 berabere biten maçın 88. dakikasında kullandığı serbest vuruşta direğe takılan Cengiz Ünder, Konyaspor karşısında da direği aşamadı.

42. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında arka direkte topa kafayla vuran Cengiz Ünder, müsait pozisyonda topu kaleye sokamadı.

Orkun Kökçü ikinci golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla üst üste ikinci goünü attı.

Gol atamadığı için eleştirilen Orkun Kökçü geçtiğimiz hafta Eyüpspor'la 2-2 biten maçta takımının ilk golünü atarak siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşamıştı.

Tecrübeli oyuncu 77. dakikada Asllani'nin yaptığı ortada kalecinin elinden kaçırdığı topu ceza sahası içi sol çaprazından düzgün bir vuruşla ağlara göndererek Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Orkun'un 22. dakikada sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

6 maç sonra karşılıklı gol oldu

Beşiktaş'la Konyaspor arasında oynanan müsabakalarda 6 maç aranın ardından iki takım da birbirlerinin ağlarını havalandırdı.

En son 7 Haziran 2023 tarihinde 3-3 sona eren maçta iki takım da karşılıklı gol atmayı başarırken daha sonra oynanan 6 müsabakada tek bir taraf gol sevinci yaşadı. Bu maçların 5'ini Beşiktaş kazanırken, Konyaspor 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Konyaspor bu süreçte galip geldiği tek karşılaşmayı 1-0 kazandı.

El Bilal Toure cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 64. dakikasında sarı kart gören El Bilal Toure sarı kart cezalısı oldu.

RAMS Başakşehir, Galatasaray ve Eyüpspor maçlarında sarı kart görerek ceza sınıra gelen tecrübeli oyuncu, yaptığı faul sonrasında gösterilen sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan El Bilal, Trabzonspor maçında da kırmızı kart görerek 2 maç ceza almıştı.

İstifa protetosu devam etti

Serdal Adalı yönetimini maç öncesinde protesto eden Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma oynanırken de protestolarını sürdürdü.

Her fırsatta yönetimim istifaya davet eden siyah-beyazlı futbolseverler, istifaya yönelik tezahüratlarda bulunurken, maç öncesinde tribüne çağırıp alkışladıkları Sergen Yalçın'a yönelik olarak da "Takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı maçın sona ermesinin ardından tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü.

Asllani ilk maçında 6 dakika sahada kaldı

Beşiktaş'ın dün Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında unutulmaz anlar yaşadı.

76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu 1 dakika sonra Orkun Kökçü'nün attığı golün öncesindeki ortayı yaptı.

80. dakikada Deniz Türüç'e faul yapan Asllani, VAR incelemesinin ardından 82. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken bu kart Arnavut oyuncunun kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

Bu sezon 4. kez kızardı

Beşiktaşlı futbolcular bu sezon 4. kez kırmızı kart gördü. RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Orkun Kökçü kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, El Bilal Toure, Trabzonspor maçında takımını eksik bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte 4. kırmızı kartı gören isim Asllani oldu.

