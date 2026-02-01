TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti

Güvenlik kaynakları Suriye'deki son gelişmelerle Türkiye'nin bundan sonra izleyeceği yol haritasını Türkiye Gazetesi'nden Akif Bülbül'e değerlendirdi.

Şam rejiminin istikrar ve güvenliği ülke genelinde sağladıktan sonra TSK'nın Suriye'deki görevinin biteceğini vurgulayan güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiler ve değerlendirmeleri şöyle:

Arap aşiretlerden SDG'ye katılanlar ayrıldı, geriye YPG kaldı. SDG'nin kendini feshetmesi gerek. Artık Amerika da bunların arkasında değil. Amerika, bu yapıyı DEAŞ'la mücadele için kullanmıştı. Biz o zaman, 'Bir terör örgütüyle mücadele başka bir terör örgütü ile olmaz' dedik. 10 yıl sonra bizim dediğimize geldiler. YPG'nin tavırları onları bile çileden çıkardı.

10 Mart Mutabakatı, entegrasyonu hedefleyen bir anlaşmaydı. Hiçbir şey yapmadılar, en ufak bir iyi niyet göstermediler. Süre dolduktan sonra Suriye kendi vatandaşlarının can güvenliği ve kamu düzenini sağlamak için operasyon yapacağını söyledi ve yaptı. Daha sonra 18 Ocak'ta bir anlaşma daha yapıldı. 18 Ocak anlaşması, SDG açısından 10 Mart'tan daha ağır şartları kapsıyordu. Çünkü askeri operasyonlarla Suriye hükümetinin eli güçlendi. Sonunda Haseke'ye, Ayn el-Arab'a sıkıştılar. Eğer direnmeye devam etselerdi, 18 Ocak'tan çok daha kötü bir anlaşmaya mecbur kalacaklardı. Kaldılar da.

UYGULAMAYA BAKMAK LAZIM



Entegrasyon bireysel olacak ve terör olaylarına karışmayanlar kabul edilecek. Her şey 'Tek Devlet Tek Ordu' anlayışıyla ilerleyecek. YPG'liler petrol gelirlerinden, sınır geçişlerinden aldıkları paralarla çok rahat yaşamaya alıştı. Bunu kaybetmek istemiyorlar; kaybolacağını anladıkları zaman daha da saldırganlaşabilirler. Artık askeri olarak yapacakları bir şey kalmadı.

TSK'NIN GÖREVİ NE ZAMAN BİTER



Suriye'deki birliklerimizin geri dönme şartları oldukça açık, daha önce her seviyede defalarca ifade edildi. Suriye'de devlet otoritesinin tamamıyla tesis edilmesi, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, terör tehdidinin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman zaten ordumuzun orada olmasına gerek kalmayacak. Suriye hükümeti istediği sürece onlara destek vereceğiz.

AFRİN'DEKİ GÖREVİMİZ BİTTİ



Bizim harekat bölgelerimizde de Suriye hükümeti idari faaliyetlerde sorumluluğu almaya başladı. Devlet otoritesi tesis edildikçe oraya yardım için giden görevlilerimiz yavaş yavaş geri gelecek. Örnek olarak, Afrin'e şurtalara (polislere) yardımcı olmak üzere giden polis ve jandarmamız görevlerini tamamladı ve geri döndü. Afrin'in yerel güvenliği Suriye hükümeti tarafından teslim alındı. Askerlerimiz ise üslerinde durmaya devam ediyor.

BARZANİ UYARILDI



Kürdistan Demokrat Parti lideri (KDP) Mesud Barzani'nin bu süreçteki açıklamaları durumu daha da olumsuz bir hale dönüştürme ihtimaline yol açtı. Suriye'deki teröristlerin ağabeyliğine soyunmaya kalktı; 'Gerekirse destek olurum, asker gönderirim' gibi açıklamalar yaptı. Bu konuda uygun kanallardan gerekli uyarılar yapıldı. Karşısına Türkiye'yi almak çok mantıklı bir hareket değil.