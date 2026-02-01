Çocuk suçu dosyasında yeni formül: Güvenli internet ve kapalı hat

Çocuk suçlu sayısı son dönemde artarken, özellikle çocukları suça sürükleyen sebeplerin başında aşırı ve kontrolsüz internet kullanımı ile açık GSM hatlarına kolay erişim geliyor.



Meclis Araştırma Komisyonuna bu konuda atılması gereken adımlara yönelik şu öneriler sunuldu:

Suça bulaşan çocuğun belirli bir süre internet erişimi engellenmeli.

Eve güvenli internet' uygulamasıyla beyaz ve kırmızı listeler oluşturulmalı.

Bir evde çocuk suça karıştıysa adli kontrol kapsamında mahkeme kararıyla altı ay süre boyunca o evde sadece belirlenen sitelere erişim yetkisi verilmeli. Özellikle VPN'lere ve dünyanın birçok internet sitesine erişim engellenmeli.

GSM şirketleri gerçek ve tüzel kişiler üzerinden hat satışı yapmalı.

Hat kullanımında bankacılık uygulamalarında olduğu gibi kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemleri getirilerek kontrol sağlanmalı. Bu şekilde anonim hatlar üzerinden işlenen suçları kimin yaptığının tespitinin kolaylaşması hedefleniyor.

Çocukların kullandığı cep telefonlarında internet erişimi kapalı olmalı. Hatlar sadece telefon görüşmelerine açık kullanılmalı.

ESME ALTIN