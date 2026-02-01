Çocuk suçu dosyasında yeni formül: Güvenli internet ve kapalı hat
Meclis Araştırma Komisyonuna sunulan düzenleme önerileri, çocukların dijital dünyayla ilişkisini kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Buna göre çocukların kullandığı cep telefonlarında internet erişimi kapatılacak, hatlar yalnızca görüşmelere açık olacak. Evlerde ise "güvenli internet" uygulamasıyla yalnızca izin verilen sitelere erişim sağlanacak.
Çocuk suçlu sayısı son dönemde artarken, özellikle çocukları suça sürükleyen
sebeplerin başında aşırı ve kontrolsüz internet kullanımı ile açık GSM hatlarına
kolay erişim geliyor.
Meclis Araştırma Komisyonuna bu konuda atılması gereken adımlara yönelik şu öneriler sunuldu:
Suça bulaşan çocuğun belirli bir süre internet erişimi engellenmeli.
Eve güvenli internet' uygulamasıyla beyaz ve kırmızı listeler oluşturulmalı.
Bir evde çocuk suça karıştıysa adli kontrol kapsamında mahkeme kararıyla altı
ay süre boyunca o evde sadece belirlenen sitelere erişim yetkisi verilmeli.
Özellikle VPN'lere ve dünyanın birçok internet sitesine erişim engellenmeli.
GSM şirketleri gerçek ve tüzel kişiler üzerinden hat satışı yapmalı.
Hat kullanımında bankacılık uygulamalarında olduğu gibi kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemleri getirilerek kontrol sağlanmalı. Bu şekilde anonim hatlar üzerinden işlenen suçları kimin yaptığının tespitinin kolaylaşması hedefleniyor.
Çocukların kullandığı cep telefonlarında internet erişimi kapalı olmalı. Hatlar sadece telefon görüşmelerine açık kullanılmalı.