İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri

Türkiye'de tüketici hakem heyetlerine geçen yıl yapılan başvurulardan bazıları ilginç taleplerle dikkati çekti.

2025'te 907 bin 515 tüketici, aldıkları hizmet veya maldan memnun kalmadıkları için hakem heyetlerine başvuruda bulundu.

Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken, bunların yaklaşık yüzde 50'si tüketici lehine sonuçlandı.

2024'te 755 bin 907 olan başvuru sayısı ise 2025'te yüzde 20 artış gösterdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde tüketiciler hem il hem de ilçe tüketici hakem heyetlerine ilginç başvurularda bulundu.

- İlginç şikayetler de var

Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hakem heyeti, şikayeti reddetti.

Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi.

Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.

Kayseri'de bir marketten üzerinde fındıklı yazan çikolata satın alan tüketici, ürünün üzerinde fındıklı yazdığını ancak içerisinde bulunmadığını belirterek tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Başvuru hakkında takipsizlik kararı verildi.

- "133 bin liralık tamir masrafını geri aldı"

Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe otomobiliyle çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek, tüketici hakem heyetine şikayet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.

Kayseri'de marketten yaptığı alışverişin bedelini kredi kartıyla ödeyen tüketici, 2 liralık komisyon ücreti kesilmesine tepki göstererek marketi tüketici hakem heyetine şikayet etti. Heyet, tüketicinin talebini haklı bularak komisyon ücretinin iade edilmesine karar verdi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor, 186 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerine başvuruluyor.

Alınan hizmet veya malın kusurlu olması durumunda başvurular kabul ediliyor, alınan malı veya hizmeti beğenmemek, sonradan bir neden yokken istememek yeterli görülmüyor.

- 849 bin 143 başvuru karara bağlandı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, 2025 yılında Türkiye'de 907 bin 515 kişinin tüketici hakem heyetlerine müracaat ettiğini ve 849 bin 143 başvurunun karara bağlandığını söyledi.

Karara bağlanan başvuruların yüzde 50'sinin tüketici lehine, yüzde 50'sinin aleyhine sonuçlandığını dile getiren Şahin, birbirinden ilginç başvurular olduğunu anlattı.

Tüketicilerin yüzde 70'lik kısmının şikayetlerini internet üzerinden yaptığını ifade eden Şahin, bu durumun tüketiciler için kolaylık olduğunu belirtti.

Şahin, tüketicilerin evraklarını sisteme yüklerken dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulundu.