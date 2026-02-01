Epstein belgelerinde Türkiye detayı: Robert Koleji yazışmaları dikkat çekti

Yeni kamuoyuna açıklanan belgelerde Türkiye'ye dair dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Belgeler arasında, 7 Kasım 2014 tarihli bir e-posta yazışması da bulunuyor.

2014 tarihli e-posta yazışması ortaya çıktı

Söz konusu yazışmada, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr. ile Jeffrey Epstein arasındaki e-posta trafiği yer aldı. Thomas Jr., mesajında Türkiye'deki toplumsal ve siyasi gelişmelere değinerek Robert Koleji'nin misyonunun önemine vurgu yaptı.

Thomas Jr., e-postasında, "Muhafazakar İslamın sosyal hayata ve eğitim sistemine giderek daha fazla sızdığı bugünün Türkiye'sinde, bu yıl 150. yılını kutlayan Robert Koleji'nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

Gates Vakfı vurgusu ve Türkiye değerlendirmesi

Yazışmada Thomas Jr.'ın, konunun Gates Vakfı'na sunulup sunulmaması konusunda Epstein'in görüşünü sorduğu görüldü. Thomas Jr., Türkiye'nin geleceğine dair değerlendirmesinde ise, "DEAŞ'tan sonra Türkiye çok muhafazakar bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji'nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Epstein'den kısa yanıt

Belgelerde yer alan e-posta trafiğine göre Jeffrey Epstein'in, Thomas Jr.'a verdiği yanıtın oldukça kısa olduğu görüldü. Epstein'in, "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat" şeklinde karşılık verdiği kaydedildi.

Ortaya çıkan yazışmalar, Epstein belgelerinde Türkiye'ye ilişkin yapılan değerlendirmeler açısından dikkat çeken örneklerden biri olarak öne çıktı.