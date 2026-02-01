Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2026 yılı birinci taksit ödemeleri için tanınan sürenin sona ermesine kısa süre kaldı. Düzenlemeye göre araç sahiplerinin MTV ilk taksitini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor. Sürenin aşılması halinde gecikme faizi uygulanacak, borcu bulunan araçlar için muayene, satış ve devir işlemleri yapılamayacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2026 yılı birinci taksit ödemeleri için tanınan süre sona yaklaşıyor. Araç sahiplerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde ek mali yaptırımlarla karşılaşma riski bulunuyor.

Düzenlemeye göre, MTV'nin ilk taksitinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor. Bu tarihin aşılması durumunda gecikme faizi işletilecek ve mevzuat kapsamında cezai işlemler uygulanabilecek.

Dijital ve fiziki kanallardan ödeme imkanı

MTV ödemeleri, klasik yöntemlerin yanı sıra dijital kanallardan da pratik biçimde yapılabiliyor. Araç sahipleri, vergi dairesi ve PTT şubeleri ile birlikte bankaların hem fiziki hem de internet/mobil uygulamaları üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi'ne plaka ve kişisel bilgilerini girerek, sistemin hizmet verdiği 00.10 ile 23.50 saatleri arasında online ödeme gerçekleştirmek mümkün.

Verginin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken her gün için belirlenen oranda faiz işletiliyor. Ayrıca MTV borcu bulunan araçların, yasal zorunluluk olan muayene işlemleri yapılamıyor ve satış veya devir gibi işlemler de engelleniyor. Bu nedenle son güne bırakmadan, tüm araç sahiplerinin MTV ilk taksit işlemlerini vaktinde tamamlaması gerekiyor.

MTV Hesaplama tablosu 2026

Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri (Matrah) 2026 Yıllık MTV

1300 cc ve altı 420.700 TL'yi aşmayanlar 6.903 TL

1301 - 1600 cc 420.700 TL'yi aşmayanlar 12.028 TL

1601 - 1800 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 21.252 TL

1801 - 2000 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 33.498 TL

