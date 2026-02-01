Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Adana ve çevre iller için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara bölgesinde beklenen rüzgarın, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Beklentisi
Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Yağışların Etki Süresi ve Olası Olumsuzluklar
Yağışların Adana'da gece saatlerine kadar, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta ise salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İç Anadolu ve Karadeniz'de Rüzgar Uyarısı
Öte yandan yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
- Kuvvetli rüzgar ve fırtına riski
- Kuvvetli yağış ve sel tehlikesi
- Ulaşımda aksamalar
- Ani sel, su baskını ve yıldırım riski
- Yerel dolu yağışı ve hortum ihtimali
Dikkatli ve tedbirli olunması önemle tavsiye edilmektedir.