KVKK'dan bürokratlara uyarı: WhatsApp'tan emir ve talimat verilemez

KVKK, 29 Ocak tarihinde yayımladığı kamuoyu duyurusunda, çok sayıda kamu kurumunda idari süreçlerin WhatsApp üzerinden yürütüldüğüne ilişkin ihbar ve şikayetler aldığını açıkladı. Duyuruda; kamu personelinin WhatsApp gruplarına zorunlu olarak dahil edildiği, bu gruplar üzerinden emir ve talimat verildiği ve hatta resmi evrak paylaşıldığı tespitlerine yer verildi.

"WhatsApp'ın Türkiye'de veri merkezi yok, ciddi risk barındırıyor"

Kurum, WhatsApp gibi yurt dışı menşeli haberleşme uygulamalarının Türkiye'de veri merkezi bulunmadığını hatırlatarak, bu tür platformlar üzerinden gizlilik dereceli veya kritik öneme sahip verilerin paylaşılmasının ciddi güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekti. Özellikle bakanlar ve üst bürokrasi tarafından emir ve talimatların bu kanallar aracılığıyla iletilmesinin kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hatırlatıldı

KVKK açıklamasında, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine atıf yapıldı. Genelgede;

Yerli ve yetkili uygulamalar hariç olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı yapılamayacağı,

gizlilik dereceli veri paylaşımı yapılamayacağı, Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarında yerli çözümlerin tercih edilmesi gerektiği hükümlerinin açıkça yer aldığı anımsatıldı.

Kişisel veri ihlali disiplin yaptırımı doğurabilir

Duyuruda, WhatsApp üzerinden kişisel veri içeren bilgi ve belgelerin paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "kişisel veri işleme faaliyeti" sayılabileceği belirtildi. Kanun'un 5 ve 6'ncı maddelerinde yer alan şartları taşımayan veri işlemleri hakkında, Kurul tarafından resen veya şikayet üzerine inceleme yapılabileceği, sorumluluğu tespit edilen kamu personeli için disiplin hükümlerine göre idari yaptırım uygulanabileceği ifade edildi.

Cep telefonu numaraları da kişisel veri

KVKK ayrıca, kamu personelinin GSM numaralarının da kişisel veri niteliğinde olduğunun altını çizdi. Kamu kurumlarının, personelin cep telefonu numaraları üzerinden yürüttüğü tüm işlemlerde Kanun'a uygun hareket etmesi ve azami dikkat ve özen göstermesi gerektiği vurgulandı.



KVKK'nın 29 Ocak tarihli uyarısıyla tüm kurumları, kurum yöneticisi bürokratları uyararak açık bir dille WhatsApp'tan emir-talimat verilmemesi ve resmi evrak paylaşılmaması gerektiğini kamuoyuna ilan etti.

Prof. Dr. Levent Eraslan: WhatspApp için Geç Kalınıyor

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, KVKK duyurusu sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Çok geç kaldınız.

Kamu kurumları çoktan WhatsAppsapiens evresine geçti.

En yukarıdan en aşağıya herkes emir, talimat, evrak, hatta fırçayı WhatsApp'tan gönderiyor.

Turkcell'in Jandarma'nın, Emniyet'in "yerli" uygulamaları sahada karşılık bulmadı; çünkü zorunlu, pratik ve güven veren bir ekosistem kurulmadı.

Bugün uyarı yayımlamak, dünün ihmallerini örtmez.

Dijital devlet, genelgeyle değil etkin bir strateji, alışkanlıklar ve gerçekçi altyapıyla kurulur."