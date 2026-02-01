Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Burdur'daki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde, Sedat Akgün (42) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10), İfaket Aydın (70), Nevin Süzer (53) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Tunç: Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

