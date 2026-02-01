Türkiye savunmada vitese taktı: 2026'da uçak, motor, füze ve gemi hamlesi
Türkiye savunmada vitese taktı: 2026'da uçak, motor, füze ve gemi hamlesi
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yeni makro ihtiyati tedbirleri devreye aldı. Takibe düşmüş ve gecikmeye girmiş 241 milyar 519 milyon liralık bireysel borç stoku yapılandırma kapsamına alınırken, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlularına 48 aya kadar vade imkanı tanındı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 07:47, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 07:53
Yazdır
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın korunması amacıyla hazırlanan yeni makro ihtiyati tedbirleri yürürlüğe koydu. Düzenleme kapsamında takibe düşmüş ve gecikmeye girmiş 241 milyar 519 milyon liralık bireysel borç stoku yapılandırma şemsiyesi altına alındı. Asgari borç tutarını karşılayamayan kart kullanıcıları ile ödemesi 30 günü geçen ihtiyaç kredisi sahipleri başvurmaları halinde 48 ay vade imkanından yararlanabilecek.

BAŞVURU İÇİN 3 AY SÜRE

Hak sahiplerinin borç yapılandırması için 3 ay içinde bankalarına müracaat etmesi gerekiyor. Ödeme planlarını bankalar oluşturacak. Kart limitleri borçlunun ödeme performansına göre tekrar değerlendirilecek. Yeni kararlar; dar gelirliyi korumayı, borç-gelir dengesini kurmayı ve sistemi risklere karşı güçlendirmeyi hedefliyor.

KONUTTA YENİ KURALLAR

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre konut kredilerinde de birinci ve ikinci el ayrımı son buldu. Değeri 5 milyon TL ve altında olan evlere yüzde 70, 5-10 milyon TL arasındakilere yüzde 50 kredi verilecek. 2010 sonrası yapılan asgari C sınıfı enerji belgeli binalar avantajlı oranlara dahil edildi. Üzerine kayıtlı konutu bulunan tüketiciler içinse kredi kullanım oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

LİMİTLERE GELİR SINIRI

Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerinde resmi gelir beyanı zorunlu oldu. Limit artışlarında sadece kanıtlanabilir aylık gelir baz alınacak. İlk kez kart alacaklar için limit gelirin iki katını, ikinci yıldan sonra dört katını aşamayacak. Kredili mevduat hesabı limitleri aylık gelirin en fazla iki katı olabilecek. Eğitim ödemelerine yönelik hesaplar sınırdan etkilenmeyecek. Ayrıca toplam limiti 400 bin TL'yi aşan ve limitini kullanmayanların boş kapasiteleri de bankalarca azaltılacak. 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm limitler gelirle uyumlu hale getirilecek. Uygulama sayesinde atıl limitlerin riskleri ve dolandırıcılık vakaları engellenecek. Böylece yasa dışı bahisle mücadele de desteklenecek.

MB'den döviz ve enflasyon freni

BDDK'nın adımlarıyla eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaştırma kararlarını hayata geçirdi. Döviz talebini baskılamak için yabancı para kredilerindeki sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekildi. Tüketici KMH limitlerine yönelik de sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. Kredilerdeki aşırı genişlemeyi durdurmayı hedefleyen hamleler, iç talebi dengeleyerek enflasyonla mücadeleyi hızlandırmayı öngörüyor.

Cabir Turğut

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber