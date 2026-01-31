BDDK duyurdu: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yapılandırma geldi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!

Türkiye'de hanelerin yarısından fazlası borçlu olurken, vadesi geçmiş borç oranı yüzde 50'ye yaklaşıyor. Kredi kartı ve bireysel kredilerin yanı sıra aile, arkadaş ve esnafa olan kayıt dışı borçların artması, alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükselişi beraberinde getiriyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 16:33, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 17:03
Yazdır
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye'de Finansal İyilik Hali Monitörü (FWBM) 2025 Son Çeyrek Araştırması'na göre, haneler tarafında borçluluk yaygın olurken, vadesi geçmiş borcu olan hanelerin oranı da %45-49 bandında seyrediyor.

Türkiye'de borçlar çevreye yayılıyor: Alacak davaları rekor kırıyor

Ekonomi Gazetesi'nde İbrahim Ekinci'nin haberine göre, borçlulukta dikkat çeken diğer bir gösterge de aile, arkadaş ve esnafa olan borçlar oluyor. Çünkü bu kısımdaki borçlar kayıt dışı kalıyor.

Peki, yer yer alacak meselelerinin haberlere yansıdığı son dönemde hukukta bu durum alacak davalarını artırıyor mu?

Borçlar, çevreye yayılıyor

Türkiye'de Finansal İyilik Hali Monitörü (FWBM) 2025 Son Çeyrek Araştırması'na göre nakit dengesi bozuluyor. Borçluluk yaygın olurken, hanelerin yarısından fazlası borçlu ve borçlu haneler içinde de vadesi geçmiş borcu olanların oranı %45-49 bandında seyrediyor.

Borçlulukta "enformel alan" olarak aile, arkadaş ve esnafa borçlulukta durum şu şekilde görünüyor:

  • Kredi kartı borcu % 34,5
  • Bireysel krediler %23,3
  • Arkadaş/aileye borç %12,4
  • Esnafa/bakkala borç %7,1

Alacak davalarında durum ne?

Adalet Bakanlığı'nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi'nden derlenen verilere göre, hukuk mahkemelerindeki alacak ve borç davalarındaki artış dikkat çekici oluyor.

2009 yılından bu yana erişilebilen verilerde, 2014 de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişi ayrımını sonrasında bulunmadığından ne kadarı bireysel ne kadarı şirketlerle olan sorunlar bilinmiyor. Ancak Toplamlara bakıldığında tablo dikkat çekiyor.

2009 yılında açılan alacak savası sayısı 140 bin 252 olurken, 2024 yılında bu sayı 653 bin 789 çıkarak 15 yılda yüzde 366 oranında artış gösteriyor.

Davalardaki davacı sayılarında artış çok daha yüksek oluyor. Aynı dönemlerde 152 bin 563 kişiden 958 bin 414 kişiye çıkan davacı sayıları 2022 yılında 1 milyonu aşıyor. 15 yılda davacı sayısındaki artış yüzde 528 oranında olurken, davalı sayıları 202 bin 627 kişiden 666 bin 2 kişiye yüzde 229 oranında yükselişle çıkıyor.

