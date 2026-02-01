Antalya'da feci kaza: Otobüs devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Dünya

İran, Avrupa Birliği ülkeleri ordularını terör listesine aldığını duyurdu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasına yanıt olarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını belirtti.

01 Şubat 2026 11:50
İran, Avrupa Birliği ülkeleri ordularını terör listesine aldığını duyurdu

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti.

Kalibaf, "Mütekabiliyet yasası gereğince, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşı, Avrupa ülkelerinin orduları terörist grup olarak kabul edilmektedir. Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği'ne ait olacaktır." dedi.

İran Meclis Başkanı, AB'nin bu kararı ABD etkisinde aldığını ifade etti.

Mecliste Devrim Muhafızları Ordusu askeri kıyafetleriyle yerlerini alan milletvekilleri ABD ve AB karşıtı sloganlar attılar.

- "Askeri ateşeler ülkeden çıkartılsın" çağrısı

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf'ın konuşmasının ardından söz alan İran Meclisi Divan üyesi Alirıza Selimi, Stratejik Eylem Yasası'na atıfta bulunarak, söz konusu yasa gereğince ülkede bulunan AB üyesi ülkelerin büyükelçiliklerindeki askeri ataşelerin "terörist hükmünde" olduklarını ve İran'dan sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Selimi, "Bu yasa uyarınca Avrupa ülkelerinin ordularının terör örgütleri kapsamında ilan edildiğini ve bunun da resmen duyurulup yasalaştığını siz ifade ettiniz. Bu çerçevede, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinde ülkemizde bulunan askeri ataşelerinin en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerekir, çünkü bunlar teröristtir." dedi.

"Teröristlere barınak sağlamak yürürlükteki yasalara aykırıdır" diyen Selimi, terörizme ülkede sığınma imkanı tanınamayacağını veya bu kişilerin askeri ataşe sıfatıyla ülkede bulunamayacağını vurguladı. Bunun açık bir kanun hükmü olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Kalibaf, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Selimi'nin yaptığı uyarıya cevaben, dile getirilen hususun Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından takip edilmesi gerektiğini ifade etti ve komisyonun Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle birlikte konuyu izlemesini istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak'ta "X" hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

İran'daki gösterilere işaret eden Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

