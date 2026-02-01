'2026 - 2027 eğitim öğretim sezonunda ciddi bir alım olacak'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamayla yüz binlerce adayın merakla beklediği sürece dair önemli mesajlar verdi.

Saral, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapsamlı öğretmen alımlarının yapılacağını söyledi. Bu açıklama, uzun süredir atama bekleyen öğretmen adayları arasında umutları yeniden artırdı.

"Ciddi Bir Öğretmen Alımı Planlanıyor"

Öğretmen ihtiyacına dikkat çeken Oktay Saral, atamalara yönelik beklentilerin farkında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi bir öğretmen alımı planlanıyor."

Öğretmen Adayları İçin Umut Veren Mesaj

Eğitim camiasında son dönemde öğretmen açığı ve norm kadro tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Saral'ın açıklaması önümüzdeki yıllarda yapılacak öğretmen atamalarının kapsamının geniş olabileceği şeklinde yorumlandı.

Özellikle KPSS ve mülakat sürecine hazırlanan öğretmen adayları, 2026-2027 dönemine yönelik planlamaların netleşmesini yakından takip ediyor.

Resmi Takvim Bekleniyor

Öğretmen atamalarına ilişkin kesin sayı, branş dağılımı ve başvuru takviminin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, eğitim camiası tarafından dikkatle izleniyor.



