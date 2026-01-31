Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

BDDK, kredi kartlarında uygulanacak limit düzenlemesine açıklık getirdi. Söz konusu kararların, finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla, bir paket ve ilgili kurumlarla koordine halinde alındığına işaret edildi. Temel hedefin, tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele olduğu vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 19:00, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 19:10
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

BDDK, kredi, kredi kartları ve KMH'a yönelik düzenlemelerle ilgili açıklama yaptı. Sektördeki toplam bireysel kredi kartı limitlerinin yalnızca yüzde 21'inin kullanıldığını, Aralık 2025 itibarıyla kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'inin 400 bin TL'nin altında limite sahip olduğunu ve düzenlemeden etkilenmediğini bildiren BDDK, konut kredisindeki düzenleme ve KMH'a yönelik de detaylar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, kredi kartlarına ilişkin limit düzenlemesi ile kullanıcıların gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edileceği belirtildi.

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13 trilyon 300 milyar liralık bireysel kredi kartı limiti bulunduğu bildirildi.

Açıklamada "Toplam limitin sadece yüzde 21'i kullanılmakla beraber, yüzde 79'u kullanılmamaktadır" denildi.

Sektörde 41 milyona yakın kredi kartı kullanıcısının yüzde 75'inin limitinin 400 bin liranın altında olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dolayısıyla kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i söz konusu karardan etkilenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği de vurgulandı.

Kredi kartı limitlerinin gelirin 4 katına kadar çıkarılmasının önünde engel bulunmadığı belirtildi.

