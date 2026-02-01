Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. Kararlar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alındı.



Faaliyet izinleri sona erdirilen şirketler



Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre;

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ,

BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ,

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ,

Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ

ödeme ve/veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerini kaybetti.



Mevzuata aykırılık gerekçesi



Kararlarda, söz konusu şirketlere daha önce verilen faaliyet izinlerinin, Kanun'un 16'ncı ve 19'uncu maddeleri uyarınca iptal edildiği bildirildi. İzin iptallerinin, ilgili kuruluşların mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.



TCMB'nin kararlarıyla birlikte, bu şirketlerin ödeme ve elektronik para hizmeti sunma yetkileri resmen sona ermiş oldu.