Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınama

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan Gazze'de yinelenen ateşkes ihlallerini şiddetle kınadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 13:43, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 13:49
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

İsrail'in binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan Gazze'de yinelenen ateşkes ihlallerinin şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylemler, bölgesel ve uluslararası tarafların, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın ikinci aşamasını ilerletmek ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararını uygulamak üzere birlikte çalıştığı bir dönemde, gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkarmaktadır."

Tekrarlanan bu ihlallerin siyasi sürece doğrudan tehdit oluşturduğu ve Gazze Şeridi'nde hem güvenlik hem de insani koşullar bakımından daha istikrarlı bir aşamaya geçiş için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik devam eden çabaları engellediği vurgulanan açıklamada, Trump'ın Barış Planı'nın ikinci aşamasının başarısının sağlanması için bu plana tam bağlılığın gerekli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar ayrıca, ateşkesin muhafaza edilmesi ve sürdürülmesi, mevcut süreci zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması ve erken toparlanma ile yeniden imar sürecine ilerlemek için elverişli koşulların yaratılmasıyla birlikte uluslararası hukuk, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet olma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesi amacıyla tüm taraflara bu kritik dönemde sorumluluklarını tam olarak yerine getirme ve azami itidal gösterme çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

