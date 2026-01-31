Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Türk Büro-Sen'den önemli proje: Ali Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Sosyal Tesisi temeli atıldı

Türk Büro-Sen, Ali Işıklar'ın adını yaşatacak olan eğitim, dinlenme ve sosyal tesislerinin temeli Antalya'nın Manavgat ilçesinde atıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 22:17, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 22:20
Türk Büro-Sen'den önemli proje: Ali Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Sosyal Tesisi temeli atıldı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro Sen'in İlk Genel Başkanı Ali Işıklar'ın Adının verileceği eğitim, dinlenme ve sosyal tesisinin temel atma töreni Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı. Yıl içerisinde tamamlanıp açılışı yapılacak olan sosyal tesis, sendika üyelerinin hizmetine sunulacak.

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen'in sendikacılık anlayışına vurgu yaparak, "Biz eser bırakan sendikacılık istiyoruz. İhtiyacımız neyse eser bırakacağız" dedi.

ÖNDER KAHVECİ, SENDİKACILIKTAKİ FELSEFEYİ ÖZETLEDİ

Temel atma töreninde konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, asıl gayelerini şu ifadelerle anlattı:

"Kıt kaynaklarla gerçekten üyemize katkı sağlayacak, destek sağlayacak eserler bırakma gayreti içerisinde oluyoruz. Türkiye Kamu-Sen'in hedefi, ideali üyesinin nitelikli, kaliteli hizmet vermek için bu tür eserleri ortaya koymak, sosyal tesisler, misafirhaneler yapmak ve aynı zamanda onların bütçelerini, ekmeğini büyütmek bütün gayretimiz, çabamız bu yüzden"

TÜRKEŞ GÜNEY: TATİL BÖLGESİNDE SOSYAL TESİS YATIRIMI YAPAN İLK MEMUR SENDİKASI

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, temel atma törenindeki konuşmasında, "Temelini attığımız proje bir tesis ve irade meselesidir bir tercih ve irade meselesidir" dedi.

Güney şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz sendikamızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, geleceğine yönelik yatırımlar olmuştur. Türk Büro-Sen tatil bölgesinde sosyal tesis yatırımı yapan ilk memur sendikası olarak ortaya bir vizyon koyuyor."

