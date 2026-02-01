Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından konuştu. Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine dair soruya cevap verdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor karşısında 4-0 kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın genel durumunu değerlendiren Okan Buruk, "Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi" dedi.

"FUTBOLCULARI MOTİVE EDELİM"

Oyuncularına taraftarların destek vermesi gerektiğini belirten Okan Buruk, "Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek" şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine dair soruya da cevap verdi. "Mauro Icardi ayrılacak mı" sorusuna Okan Buruk, "Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" cevabını verdi.

"BİZLE DEVAM EDECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Arjantinli futbolcunun takımda devam edeceğini düşündüklerini belirten Okan Buruk, "Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



