Shaquille: Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım
NBA yıldızı Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı. Alperen Şengün'ün maç sonrası açıklamaları ve iki ismin samimi diyaloğu büyük ilgi çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek, basketbol oynamıştı.
Gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını da birbirlerine hediye etmişti.
"BİR KAHRAMANIN YANINDAYDIM"
Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 mağlup ettiği karşılaşmada 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle yıldızlaşan milli basketbolcu Alperen Şengün, maçın ardından katıldığı röportajda NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile dikkat çeken bir sohbete imza attı.
Müslüman kimlikleriyle birbirlerini selamlayan ikili arasında samimi bir diyalog yaşanırken, O'Neal kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi.
NBA tarihinin en önemli isimleri arasında gösterilen 53 yaşındaki Shaq, Başkan Erdoğan'dan övgüyle söz ederek, "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" ifadelerini kullandı.
🔴 Shaquille ONeal canlı yayında Geçen hafta Türkiyede bir kahramanın yanındaydım dediHaber 7 (@Haber7) February 1, 2026
📌 NBAde Los Angeles Lakers formasıyla efsaneleşmiş Shaquille ONeal önceki gün ESPNde yayınlanan "Tip Off" programında, milli basketbolcu Alperen Şengün ile konuştu.
📌 Canlı yayın. pic.twitter.com/PtTCOMo9fE