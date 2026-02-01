'Dünyanın daha çok petrole, değil de daha çok Erdoğan'lara ihtiyacı var'

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein' a ilişkin yeni belgeler ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından belgelerin arasından birçok isme ait mail yazışmaları ve iddialar ortaya saçıldı.

Bill Gates, Bill Clinton, İngiltere Kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew, Norveç Kraliyet ailesi derken listede uzayıp gidiyor ve elit olarak adlandırılan isimlerin aslında ne kadar kirli bir dünya içinde oldukları adeta kamuoyunun yüzüne tokat gibi çarpıyor.

"DÜNYANIN DAHA ÇOK ERDOĞAN'LARA İHTİYACI VAR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yayımlanan belgelere istinaden bir açıklama yaparak, "Hem insan olmanın en düşük modunda olup hem de "elit" olarak tarif edilen garip bir grup olabilir mi?" diye sordu.

Turan açıklamasında şunlar söyledi:

Bugün küresel gündeme oturan #Epstein Belgeleri ile ilgili olarak dünyanın zihnini kurcalayan soruyu biz de soruyoruz: Küresel ekonomiye, küresel politikalara, teknolojinin geleceğine, çatışmalara veya anlaşmalara karar verenler, hem insan olmanın en düşük modunda olup hem de "elit" olarak tarif edilen garip bir grup olabilir mi?

Yaşananlara bakınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin, küresel sistemde durduğu ve Türkiye'yi konumlandırdığı yerin, ortaya koyduğu duruşun ve savunduğu değerlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Dünyanın daha çok teknolojiye, daha çok petrole, daha çok bilgisayara değil de daha çok #Erdoğan'lara ihtiyacı var sanki!



