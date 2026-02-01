İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
'Dünyanın daha çok petrole, değil de daha çok Erdoğan'lara ihtiyacı var'

Jeffrey Epstein skandalında yeni belgeler açıklandı! Bill Gates, Prens Andrew gibi ünlü isimlerin adının geçtiği iddialar gündemi sarstı. Epstein belgelerinde birçok ismin karanlık yüzüne dair yazışmaların ortaya çıkması sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan "Dünyanın daha çok Erdoğan'lara ihtiyacı var" paylaşımı geldi.

Haber Giriş : 01 Şubat 2026 19:01, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 19:05
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein' a ilişkin yeni belgeler ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından belgelerin arasından birçok isme ait mail yazışmaları ve iddialar ortaya saçıldı.

Bill Gates, Bill Clinton, İngiltere Kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew, Norveç Kraliyet ailesi derken listede uzayıp gidiyor ve elit olarak adlandırılan isimlerin aslında ne kadar kirli bir dünya içinde oldukları adeta kamuoyunun yüzüne tokat gibi çarpıyor.

"DÜNYANIN DAHA ÇOK ERDOĞAN'LARA İHTİYACI VAR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yayımlanan belgelere istinaden bir açıklama yaparak, "Hem insan olmanın en düşük modunda olup hem de "elit" olarak tarif edilen garip bir grup olabilir mi?" diye sordu.

Turan açıklamasında şunlar söyledi:

Bugün küresel gündeme oturan #Epstein Belgeleri ile ilgili olarak dünyanın zihnini kurcalayan soruyu biz de soruyoruz: Küresel ekonomiye, küresel politikalara, teknolojinin geleceğine, çatışmalara veya anlaşmalara karar verenler, hem insan olmanın en düşük modunda olup hem de "elit" olarak tarif edilen garip bir grup olabilir mi?
Yaşananlara bakınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin, küresel sistemde durduğu ve Türkiye'yi konumlandırdığı yerin, ortaya koyduğu duruşun ve savunduğu değerlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Dünyanın daha çok teknolojiye, daha çok petrole, daha çok bilgisayara değil de daha çok #Erdoğan'lara ihtiyacı var sanki!


