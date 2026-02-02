2 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret edecek, halkla buluşacak, Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda ve konteyner kentte ziyaretlerde bulunacak. Özel, daha sonra Gaziantep'teki Nurdağı İlçe Başkanlığı Konteyneri'ne geçecek, esnaf ve konteyner kentte yaşayan ailelerle bir araya gelecek, depremde hayatını kaybedenler için okutulacak mevlid programına katılacak.

(Osmaniye/11.00/12.00/13.00/Gaziantep/14.30/14.45/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın toplantı salonunda "Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Ankara/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in başkanlığında yapılacak.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Kocaelispor-Fenerbahçe maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Bursaspor Basketbol-Trabzonspor maçıyla sona erecek.

(Bursa/19.00)