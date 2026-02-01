İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
Trafik cezaları sil baştan değişiyor, ağır cezalar geliyor

Trafikte hız sınırını aşan, kırmızı ışıkta geçen ya da cep telefonu kullanan sürücülere ağır cezalar geliyor. Meclis'te görüşülen yeni kanun teklifiyle trafik cezaları rekor seviyeye çıkıyor.

01 Şubat 2026 20:17
Trafik cezaları sil baştan değişiyor, ağır cezalar geliyor

Meclis Genel Kurulu'nda mesai yeniden başlıyor. Genel Kurul, yeni haftada ilk 17 maddesi kabul edilen trafik cezalarını artıracak kanun teklifini görüşecek. İşte o düzenlemede yer alan maddeler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yeni haftada, trafik cezalarını artıracak kanun teklifinin görüşmeleri sürecek..

Teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşanın ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanın 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların 90 gün süreyle alınacak.
Ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele aracına yer açmayan sürücüye 46 bin lira idari para cezası verilecek.
Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek.
ehliyeti 2 ay alınacak.
Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.
Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak.
Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek.
Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek.
Yetkisiz çakar kullanımının cezası da 276 bin liraya yükselecek.
Meclis'te Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.


