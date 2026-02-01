Galatasaray, ligde evinde 29 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 29 karşılaşmada 23 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, Aaron Opoku (KK), Victor Osimhen (Penaltı), Gabriel Sara, Icardi'nin (Penaltı) golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti.

RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.

GOL 7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0.

13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.

18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

GOL 24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



