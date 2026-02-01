İkinci dönem 'Bayrak Sevgisi' ile başlıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kaynak sırasında gaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralı

Aksaray'da doğal gaz borusuna kaynak yapılırken büyük bir patlama meydana geldi. 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, apartmanda ciddi hasar oluştu. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 22:38, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 22:39
Kaynak sırasında gaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralı

Aksaray'da bir binada doğal gaz borusuna kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. Binanın duvarlarının yıkıldığı patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aksaray Meydan Mahallesi 966. Sokak'ta 4 katlı bir binada oturan Demirel B. (56), giriş katındaki dairesine gaz gelmeyince durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen doğal gaz yetkilileri tesisatta inceleme yaparak, doğal gaz borularına kaynak yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Demirel B., Bahtiyar K. (53) isimli kaynakçıyı arayarak çağırdı.

Tesisat tamiri için apartmanın ardiyesine giren kaynakçı, buradaki doğal gaz borusuna kaynak yapmak için çalışma başlattı. Kaynakçının kaynak makinesini boruya temas ettirmesiyle birlikte apartmanda büyük bir patlama yaşandı. Patlamada savrulan ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, apartmandaki daire duvarlarının yıkıldığı patlamada ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KAYNAKÇININ DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ev sahibi ve kaynakçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


