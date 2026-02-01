Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin alım gücü erimeye devam ederken, dar gelirlinin sofrasının vazgeçilmezi olan menemen de "lüks tüketim" sınıfına girdi.

Türk-İş verilerine göre açlık sınırının ocak ayında 31 bin 224 liraya yükselmesiyle, asgari ücretli yeni yıla bin 81 liralık kayıpla başladı.

Türk-İş'in Ocak 2026 dönemi için açıkladığı veriler, asgari ücretteki aşınmayı gözler önüne serdi. Açlık sınırının 31 bin 224 lira olarak kaydedildiği ocak ayında, asgari ücretlinin alım gücünde sadece bir ay içinde 1.081 liralık düşüş yaşandı.

Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre; dar gelirlinin en temel besin kaynaklarından biri olan menemenin maliyeti, çarşı-pazar enflasyonundaki artışla birlikte rekor seviyelere ulaştı. Ocak 2026'da menemen enflasyonu aylık bazda yüzde 16.98, yıllık bazda ise yüzde 24.95 olarak gerçekleşti.

Yumurtada yüzde 2.68'lik düşüş görülmesine rağmen, menemenin ana malzemelerinden çarliston biberdeki yüzde 90.91'lik ve domatesteki yüzde 45.90'lık fiyat artışları maliyeti yukarı çekti. Kuru soğandaki artış ise yüzde 13.79 oldu.

Sofradan günde 2 tabak eksildi

Veriler, asgari ücretlinin alım gücündeki dramatik düşüşü "porsiyon hesabı" üzerinden de ortaya koydu. Şubat 2025-Ocak 2026 aralığında asgari ücretli, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda 611 porsiyon daha az menemen tüketebildi. Bu durum, dar gelirlinin sofrasından günde yaklaşık 2 tabak yemeğin eksildiği anlamına geliyor.

Evde tek kişilik, standart malzemeli (2 yumurta, 100 gram domates, 100 gram soğan, 50 gram biber) bir menemen pişirmenin maliyeti ise son 5 yılda 10 kat artarak 2 liradan 19.74 liraya yükseldi.

Özdurak: Ara zam tartışmaları gündeme gelebilir

İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak, İBB hal fiyatlarından hareketle oluşturduğu Menemen Endeksi'nin 1128.59 seviyesine çıkarak rekor kırdığını vurguladı.

12 aylık ortalama menemen enflasyonunun yüzde 35.08 olduğunu belirten Özdurak, şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari ücretin yüzde 27'lik artışı sonrası 'ara zam gerekir mi' tartışmaları tekrar gündeme gelebilecekken, ücretlerin menemen enflasyonu karşısında daha ilk aydan erimesi cevabı net olarak veriyor. Enflasyondaki katılık, ödün vermenin asgari ücretliler aleyhine olacağına işaret ediyor."

Sağlıklı beslenmenin maliyeti artıyor

BİSAM verileri ise gıda harcamalarındaki yükün ağırlığını doğruladı. Kasım 2025 dönemi verilerine göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 7 bin 626 lirayı aştı. Bu rakam 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 790 lira olarak hesaplandı. Harcama kalemleri arasında en yüksek payı yüzde 29 ile meyve ve sebze grubu oluşturdu.



