Antalya-Isparta yolunda heyelan
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen heyelan, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 17:24, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 17:26
Heyelan nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan Antalya-Isparta yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışmasıyla trafik normale döndü.