Juventus'tan Icardi'ye teklif! Galatasaray'da kriz

Juventus, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi. Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen eski oyuncusu Randal Kolo Muani için yaptığı girişimlerden henüz istediğini alamadı. Juventus, bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yöneldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Juventus, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

Juventus teknik direktörü Spalletti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri" demişti.



