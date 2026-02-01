Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, 15 kişi kurtarıldı

Paniğe neden olan olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle hasar alan bir binanın istinat duvarı çöktü.

