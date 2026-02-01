İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, 15 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa Karaköprü'de yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü. Mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 20:03, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 20:05
Yazdır
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle hasar alan bir binanın istinat duvarı çöktü.

Paniğe neden olan olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Binada mahsur kalan 15 kişi ise, yangın merdiveni yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


