TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Türk Dil Kurumu, 2025 yılını özetleyen ve toplumsal farkındalığı artıran kelimeyi belirlemek üzere düğmeye bastı. Ankara Üniversitesi İLAUM ile yürütülen çalışma kapsamında belirlenen; "dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme" kavramları vatandaşların oylarına sunuldu. 28 Aralık'a kadar devam edecek olan oylama sonucunda, Türkiye'nin 2025 yılına damga vuran kelimesi resmen ilan edilecek.
Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı.
TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu kelime/kavramların, "dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme" olduğu kaydedildi.
22 Aralık'ta başlayacak oylama süreci, 28 Aralık saat 17.30'da sona erecek.
Oylamaya katılmak isteyenler, "https://anket.tdk.gov.tr" adresinden oy kullanabilecek.