5434 Kapsamında Memur Önceki Unvanından Emekli Maaşını Alabilir Mi?

Soru : Merhaba iyi çalışmalar. Geçtiğimiz temmuz ayında bir devlet üniversitesinden 1/4 derece ve kademeli iç denetçi kadrosundan 5434 sayılı kanuna tabi olarak emekli oldum. Üniversiteye iç denetçi olarak aranmadan önceki unvanım ise bakanlık merkez teşkilatı kariyer uzmanlıklarından Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı idi ve iç denetçiliği geçmişteki derece ve kademe yine 1/4'tü. Halihazırda emeklilikte üniversitelerde görevli iç denetçi ile bakanlık merkez kariyer uzmanlarının emeklilik hakları ve maaşları aynıdır. Son günlerdeki uzman ve müfettişlerin ücret artışları ile ilgili tasarımlarda üniversite iç denetçilerinin ilk etapta ayrı tutulduğunu gördüm. Mevcut maaş artışları beni etkilemiyor ancak merak ettiğim şudur ki: Gelecekte bakanlık merkez kariyer uzmanları ile üniversite iç denetçilerinin emekli maaşı hesaplamalarında uzmanlar lehine bir fark oluşursa, daha önce sanayi ve teknoloji uzmanlığında görev yaptığım için bu farklar emekli maaşına yansıtılır mı? Cevap verebilirsiniz sevinirim.

5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekliliklerinde, çalışma hayatları içerisinde emekli aylığı ve emekli ikramiyesi verilmesini sağlayan en üst görevleri esas alınmaktadır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde yer alan ve tamamıyla 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri bulunanlar hakkında yine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda yer alan hükümlerin uygulanmasını zorunlu kılan, "5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır." şeklindeki hüküm, kişilerin memuriyet hizmetleri içerisinde bulundukları görevler için daha sonra bir değişiklik olduğunda da yüksek ödemeye imkan veren durumun uygulanacağını göstermektedir.

Yani, 5434'e tabi memurlar farklı unvanlarda bulunmuş olsalar dahi emekli olduklarında yüksek ödemeye imkan veren unvanı esas alınarak aylık bağlanır ve daha sonra, farklı unvanlardan birisinin yine yüksek ödemeye imkan vermesine yönelik bir değişiklik olduğunda (derece ve kademesi, göstergesi, ek göstergesi, makam, görev, temsil tazminatları vb. gibi aylık bağlanma tutarını etkileyecek bir değişiklik olursa) memurun emekli aylık tutarları da bu değişikliklere göre yeniden hesap edilerek yükseltilmektedir.

Özetle, belirttiğimiz hüküm gereği memur emeklisinin kendisi, vefat halinde hak sahiplerine ödenen aylık tutarları:

-Her yıl için belirlenen memur maaş katsayısına göre artırılmaktadır.

-Şayet memurun ilk aylık bağlandığı sıradaki unvan, derece ve kademesi, göstergesi, ek göstergesi vb. gibi aylık bağlanma tutarını etkileyecek bir değişiklikler emekli olduktan sonra gerçekleşirse, bu hükme göre bu memurun emekli aylık tutarları da bu değişikliklere göre yeniden hesap edilerek yükseltilmektedir.

NOT:

1-Sadece görev aylıklarının artırılmasına yönelik olan yasal düzenlemeler emekli aylıklarına yansıtılmaz.

2-Bu değerlendirmeler sadece 5434 e tabi olanlar içindir, 5510 a tabi olanlar için değildir. 5510 tabi olanlar prime esas kazanç sistemi üzerinden işlem gördüklerinden, çalışma sürelerindeki statüleri bağlanacak aylık oranını artırır veya azaltır.

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Emekli olduktan sonra bulunduğunuzu belirttiğimiz görev unvanlarından hangisi daha yüksek emekli aylığı ödemesine imkan veriyorsa, o unvanınız üzerinden emekli aylıklarınızın güncelleştirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ancak, bu unvanlarda bulunduğunuz süre, kadro derecesi vb. gibi hususlar açısından bir şart olarak aranması halinde bu şartları da kazanmış olmanız gerektiğini belirtmemiz gerekir.