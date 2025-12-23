AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza

AK Parti, yükseköğretim sisteminde akademik etik ilkelerin korunması, sistemin güçlendirilmesi maksadıyla Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifiyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

25 maddeden oluşan teklifte para ile tez yazdıranlara ağır yaptırımlar geliyor. Buna göre, yayın veya çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak, kısmen veya tamamen başkaları adına yapan, üreten, bunlara aracılık eden kişilere 5 bin günden az olmamak üzere 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Bunu bir meslek haline getirenlere ise en az 10 bin en fazla 20 bin gün para cezası uygulanacak. Para ile akademik derece ve unvan edinenler meslekten menedilecek, para cezasına çarptırılacak.

Teklifte diploma sahteciliğine yönelik yaptırım da olacak. Bu doğrultuda, resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisine 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenlemeyle, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilerek, belirli şartlar altında cezada indirim veya cezasızlık imkanı tanınmayacak.

Esma Altın