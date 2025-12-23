Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
'Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu' iddiası yalan çıktı

Gündemde kalmak için sansasyonel açıklamalarda bulunan eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "itirafçı olduğunu" öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise gece yarısı yaptığı açıklamada Cebeci'nin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için herhangi bir talepte bulunmadığını bildirdi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci yazar Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ifade etti.

Tayyar, operasyonların genişleyeceğinin altını çizerek "Bir şantaj aracı olarak kullanıldıysa ve buna ilişkin iddialar gelirse sadece uyuşturucuyla sınırlı kalmayacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

SIRADA KİM VAR?

Operasyonlara ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, verilen ifadelere dikkat çekerek "Tutuklanan kişiler sanat camiasında tanınan isimler. Verilen ifadelerde bazı kadınların isimleri veriliyor, sarsıcı" sözlerini kullandı.

BAŞSAVCILIK: ELA'NIN ÖYLE BİR TALEBİ OLMADI

Öte yandan Tayyar'ın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi. Başsavcılık, iddiayı yalanlayarak Ela Rümeysa Cebeci'nin şu ana kadar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için herhangi bir talepte bulunmadığını bildirdi.

