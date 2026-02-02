İstanbul barajlarındaki doluluk 30,25'e yükseldi

Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul barajlarındaki doluluk 30,25'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 30,25'e çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 13:24, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 13:22
Yazdır
İstanbul barajlarındaki doluluk 30,25'e yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yükselişini sürdürdü.

Yılbaşından bugüne kadar 145,1 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı bir ayda yüzde 11,48 oranında arttı.

Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 30,25 olarak kaydedildi.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 44,28, Darlık'ta yüzde 49,19, Elmalı'da yüzde 84,93, Terkos'ta yüzde 18,24, Alibey'de yüzde 24,63, Büyükçekmece'de yüzde 21,16, Sazlıdere'de yüzde 17,78, Istrancalar'da yüzde 56,78, Kazandere'de yüzde 7,13, Pabuçdere'de yüzde 9,23 olarak hesaplandı.

10 yıl önceki doluluk yüzde 75,82'ydi

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 262,55 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 63,42 milyon, Yeşilçay'dan da 26,71 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 90,13 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 118 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 3 milyon 50 bin metreküpü regülatörlerden, 68 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 2 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 75,82, 2017'de yüzde 84,84, 2018'de yüzde 73,6, 2019'da yüzde 90,04, 2020'de yüzde 57,23, 2021'de yüzde 42,63, 2022'de yüzde 56,13, 2023'te yüzde 28,9, 2024'te yüzde 71,81, 2025'te yüzde 52,8 ve 2026'da yüzde 30,25 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye oldu.

"Asıl çözüm insanları daha az su kullanmaya teşvik etmek"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, temel sorunun barajlara düşen yağış miktarından ziyade aşırı su tüketimi olduğunu söyledi.

İstanbul'da su tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, "Belediyenin sadece suyun tükendiği dönemlerde değil, tüm yıl boyunca tasarrufa dikkat çekmesi ve kullanımı azaltmaya yönelik adımlar atması gerekiyor" dedi.

Su kesintisi uygulamalarının insanların su depolamasına yol açtığı için beklenen etkiyi yaratmadığını belirten Kurnaz, asıl çözümün insanları daha az su kullanmaya teşvik edecek sistemler ve çalışmalar olduğunu kaydetti.

İstanbul özelindeki tartışmalarda konunun sık sık tarımsal sulama ile karıştırıldığına dikkat çeken Kurnaz, bahse konu olan suyun tarımda değil, barajlarda birikip arıtıldıktan sonra şehre verilen içme suyu olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Kurnaz, "İklim değişikliği devam ettiği sürece su kaynaklarımız gittikçe azalacak. Bu yıl oldukça kurak bir dönem yaşıyoruz. Gelecek yılın nasıl geçeceğini kestirmek zor ancak uzun vadede İstanbul'a ulaşacak su miktarının azalacağı bir gerçek" uyarısında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber