Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı

Savunma ve havacılık sanayii, 2026 yılına geçen yılın aynı dönemine göre %44,2'lik dev bir artışla başladı. Ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat başarısına imza atan sektörün performansını değerlendiren SSB Başkanı Haluk Görgün, bu başarının yüksek katma değerli ürünlerin ve sahada kendini kanıtlamış sistemlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 17:08, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 17:10
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı

Savunma ve havacılık sanayi, yılın ilk ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artış kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılını rekorlarla kapatan savunma ve havacılık sanayinin 2026'ya da rekor ihracat başarısı ile başladığını belirtti.

Sektörün ihracat performansını değerlendiren Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz, 2026 yılı ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artış kaydetmiştir. Bu güçlü performans, sektörümüzün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Başarının arkasında yatan planlı politikalara dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Elde edilen bu sonuç, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır. Savunma ve havacılık sanayimiz, Türkiye'nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur.

Bu vesileyle, savunma ve havacılık sanayimizin küresel başarısına emek veren başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

