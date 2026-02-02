Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Altın piyasasında rekor sonrası sert düzeltme başladı. Geçtiğimiz hafta 5 bin 594 dolarla zirveyi gören ons altın haftaya 4 bin 793 dolara gerileyerek başlarken, gram altın iç piyasada 6 bin 415 TL seviyesini test etti. Gümüşte ise rekor seviyelerden sert dönüş yaşanıyor.
Değerli metallerde düşüş durdurulamıyor... Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi.
REKOR SATIŞLAR GELDİ
Altını rekor seviyelere taşıyan amansız bir yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.
Bu yükseliş, güçlü merkez bankası talebi ve yatırımcıların artan devlet borçlarına ilişkin endişeler nedeniyle para birimleri ve tahvillerden fiziki varlıklara yönelmesiyle oluşan sözde değer düşürme ticaretiyle desteklendi.
Momentum alımları kazançları daha da artırdı; Çinli spekülatörlerden gelen bir dizi alım, yükselişe köpük kattı ve kar alma işlemleriyle düşüşü daha da şiddetlendirdi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 799 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 536 dolar, en yüksek de 4 bin 884 dolar seviyesi görüldü.
Şu sıralar 4 bin 544 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü.
Şu sıralar 6 bin 443 liradan alıcı buluyor.