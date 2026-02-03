Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacak
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
3 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

3 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 00:02, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 00:05
3 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Yemame Sarayı'nda düzenlenecek resmi karşılama törenine katılacak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşecek, heyetler arası görüşmeye ve onuruna verilecek resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Riyad/15.20-15.30-17.15-18.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek, partisinin il danışma meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Denizli/18.00-19.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Tataristan ziyareti kapsamında Kazan'da Devlet Konseyi Başkanı Farid Mukhametshin ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustam Minnikhanov ile görüşecek.

(Kazan)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra basın açıklaması yapacak, Habib-i Neccar Camisi ve Hatay Medeniyetler Kütüphanesi ziyaretlerinin ardından depremzede gençlerle buluşacak, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak. Bakan Ersoy, Malatya'da Sabancı Kültür Merkezi'ni inceleyecek, Valiliği ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, kentte devam eden yatırımları inceledikten sonra Malatya Deprem Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Hatay/09.35-12.00/Malatya/13.30-16.15)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları başlayacak. Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor-Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı ve Trabzonspor-Fethiyespor müsabakaları oynanacak.

(Iğdır/13.00/Samsun/15.30/Rize/18.00/Trabzon/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında; Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Barselona/22.30)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Slask ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00)

