KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Antalya Belek'te düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

2025'te Türkiye tarihinde ilk defa savunma ve havacılık alanında en büyük iki ihracat anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Demiroğlu, bunlardan ilkinin KAAN'ın Endonezya anlaşması olduğunu belirterek "Toplamı yaklaşık 15 milyar dolar olan bu anlaşma, hem bizim için, hem KAAN programı için, hem ülkemiz hem de sektör için muhteşem bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

TESLİMAT 2028'DE

Havacılık ve savunma sektörü uzun soluklu bir sektör olduğunu ifade eden Demiroğlu "Bugün imzaladığınızı yarın teslim edemiyorsunuz. Bunlar yıllara yayılan projeler. Ancak biz bu süreleri olabildiğince kısaltmayı hedefliyoruz. 2027 itibarıyla bu platformların teslimatlarına başlayacağız. 2028 itibarıyla da İspanya'ya ilk HÜRJET ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu kadar kısa sürede teslimat öngörülmesi, zaten karar alma süreçlerinde de çok belirleyici oldu" dedi.

KAAN'I BEKLİYORLAR

HÜRJET'in, HÜRKUŞ'un, GÖKBEY'in, ANKA'nın, AKSUNGUR'un ve diğer programların ihracatın artarak devam edeceğini vurgulayan Demiroğlu, şu anda farklı ülkelerden yeni talepler geldiğini, KAAN'a yönelik ilginin bulunduğunu ve görüşmeler yapılan ülkeler bulunduğunu anlattı.

Demiroğlu sözlerine şöyle devam etti:

2025'i bizim için bir 'altın yıl' olarak tanımlayabiliriz. 2026 ve 2027 yıllarını da bu başarıyı daha ileri taşıyacağımız yıllar olarak görüyoruz. Söz verdiğimiz teslimatları yerine getireceğiz. Bu yıl 22 adet HÜRKUŞ'u kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

NİSANDA UÇACAK

GÖKBEY teslimatlarımız her ay artarak sürecek. HÜRJET Blok-0 konfigürasyonunun ilk uçuşunu mayıs-haziran döneminde planlıyoruz; bu yıl içinde toplam dört adet HÜRJET'i teslim etmeyi hedefliyoruz. KAAN projesinde ise (uçuş prototipinin) test uçuşlarına başlıyoruz. Hedefimiz nisan ayı sonu. Elbette bu ölçekteki projelerde küçük gecikmeler olabilir. KAAN, yalnızca TUSAŞ'ın değil; ASELSAN'ın, HAVELSAN'ın, TEI'nin ve yaklaşık 750 firmanın birlikte çalıştığı dev bir ekosistem projesi. İlk kez yapılan birçok teknolojiyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Bu nedenle gelinen nokta başlı başına büyük bir başarıdır.