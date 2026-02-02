Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Ana sayfaHaberler Teknoloji

KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor

Onlarca ülkenin satın almak için sıraya girdiği Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuş prototipi nisanda gökyüzü ile buluşacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 08:03, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 08:04
Yazdır
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Antalya Belek'te düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

2025'te Türkiye tarihinde ilk defa savunma ve havacılık alanında en büyük iki ihracat anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Demiroğlu, bunlardan ilkinin KAAN'ın Endonezya anlaşması olduğunu belirterek "Toplamı yaklaşık 15 milyar dolar olan bu anlaşma, hem bizim için, hem KAAN programı için, hem ülkemiz hem de sektör için muhteşem bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

TESLİMAT 2028'DE

Havacılık ve savunma sektörü uzun soluklu bir sektör olduğunu ifade eden Demiroğlu "Bugün imzaladığınızı yarın teslim edemiyorsunuz. Bunlar yıllara yayılan projeler. Ancak biz bu süreleri olabildiğince kısaltmayı hedefliyoruz. 2027 itibarıyla bu platformların teslimatlarına başlayacağız. 2028 itibarıyla da İspanya'ya ilk HÜRJET ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu kadar kısa sürede teslimat öngörülmesi, zaten karar alma süreçlerinde de çok belirleyici oldu" dedi.

KAAN'I BEKLİYORLAR

HÜRJET'in, HÜRKUŞ'un, GÖKBEY'in, ANKA'nın, AKSUNGUR'un ve diğer programların ihracatın artarak devam edeceğini vurgulayan Demiroğlu, şu anda farklı ülkelerden yeni talepler geldiğini, KAAN'a yönelik ilginin bulunduğunu ve görüşmeler yapılan ülkeler bulunduğunu anlattı.

Demiroğlu sözlerine şöyle devam etti:

2025'i bizim için bir 'altın yıl' olarak tanımlayabiliriz. 2026 ve 2027 yıllarını da bu başarıyı daha ileri taşıyacağımız yıllar olarak görüyoruz. Söz verdiğimiz teslimatları yerine getireceğiz. Bu yıl 22 adet HÜRKUŞ'u kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

NİSANDA UÇACAK

GÖKBEY teslimatlarımız her ay artarak sürecek. HÜRJET Blok-0 konfigürasyonunun ilk uçuşunu mayıs-haziran döneminde planlıyoruz; bu yıl içinde toplam dört adet HÜRJET'i teslim etmeyi hedefliyoruz. KAAN projesinde ise (uçuş prototipinin) test uçuşlarına başlıyoruz. Hedefimiz nisan ayı sonu. Elbette bu ölçekteki projelerde küçük gecikmeler olabilir. KAAN, yalnızca TUSAŞ'ın değil; ASELSAN'ın, HAVELSAN'ın, TEI'nin ve yaklaşık 750 firmanın birlikte çalıştığı dev bir ekosistem projesi. İlk kez yapılan birçok teknolojiyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Bu nedenle gelinen nokta başlı başına büyük bir başarıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber