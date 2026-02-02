Okul bahçesi al renge büründü: 150 metrelik bayrakla ilk ders!
Kırıkkale'de eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hafızalardan silinmeyecek etkinliğiyle başladı. "Bayrak Sevgisi" temasıyla bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, omuzlarında taşıdıkları 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla okula giriş yaparak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 18:11, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 18:18
Kırıkkale'de lise öğrencileri, 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla okula
giriş yaptı.
Kırıkkale'de yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında okula Türk bayraklarıyla geldi.
Etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, bayrak sevgisini ve milli birlik duygusunu yansıtan anlamlı görüntüler oluşturdu.
Öğretmenler ve öğrenciler, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla okula giriş yaptı.