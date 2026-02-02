Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış

Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar'ı henüz 5 günlükken darbedip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın bir bebeği daha darbettiği tespit edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 12:44, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 12:59
Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021'de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar'dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı. Bunun üzerine Bağrıyanık, bebek Bozoklar'ın başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. 14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz Esin Bozoklar'a sık sık şiddet uygulayan Bağrıyanık iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı.

Deniz Esin Bozoklar'ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021'de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde de Bağrıyanık hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Dava devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Davanın 22 Ocak'ta görülen ve Hazel Dırık Bağrıyanık'ın katılmadığı duruşmada Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aynı nöbette ikinci darp tespit edildi

Öte yandan mahkeme, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Deniz Esin Bozoklar'dan önce başka bir çocuğu darbettiği tespit edildi. Bağrıyanık'ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi.

Hazel Dırık Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım" dedi.

Öte yandan Hazel Dırık Bağrıyanık'ın 'Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu'na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgeyi de sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

