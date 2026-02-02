Dolar 43,50 TL sınırında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,4990 43,5000 43,4890 43,4900 Avro 51,8580 51,8590 51,4380 51,4390 Sterlin 59,8390 59,8490 59,4210 59,4310 İsviçre frangı 56,6200 56,6300 55,8990 55,9000 ANKARA ABD doları 43,4690 43,5490 43,4590 43,5390 Avro 51,8180 51,8980 51,3980 51,4780 Sterlin 59,7790 59,9890 59,3610 59,5710