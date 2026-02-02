TKDK depremden etkilenen yatırımcılara 3,1 milyar lira destek ödemesi yaptı

Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TKDK depremden etkilenen yatırımcılara 3,1 milyar lira destek ödemesi yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde IPARD programlarından yararlanan yatırımcılara kolaylık sağlanırken bölgedeki 1030 projeye toplam 3,1 milyar lira hibe verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 12:13, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 12:24
Yazdır
TKDK depremden etkilenen yatırımcılara 3,1 milyar lira destek ödemesi yaptı

TKDK'den edindiği bilgiye göre, kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ile yönelik çeşitli adımlar attı.

Buna göre, deprem bölgesinde IPARD programlarından yararlanan girişimcilerin yatırımlarına devam edebilmesi için kolaylaştırıcı uygulamalar devreye alındı.

IPARD programları kapsamındaki proje sahiplerinin uymak zorunda olduğu tüm sürelerde esneklik sağlanırken depremin olumsuz etkilerinin telafi edilmesi amacıyla yatırım süreci devam eden projelere yönelik fiyat farkı uygulamasına gidildi.

Başvurularda deprem bölgesindeki illere öncelik verildi

Fiyat farkı uygulaması kapsamında üreticilere toplam 200 milyon lira ilave destek sağlandı. Ayrıca 2023 yılı sonuna kadar planlanan IPARD II Programı ödemelerinin süresi depremler nedeniyle uzatıldı. Söz konusu ödemeler 2024 yılı sonuna kadar devam etti.

Depremden etkilenen illerden yapılan başvurulara ek puan verildi.

Bu kapsamda, 2024 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan IPARD III Programı için Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'dan alınan başvurularda sıralama kriterleri puanlarına ek 10 puan verilmesi sağlanarak bu illerdeki yatırımlara öncelik tanındı.

16 binin üzerinde kişiye istihdam imkanı

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da bugüne kadar 1030 projeye toplam 3,1 milyar lira hibe sağlandı.

Söz konusu destekler kapsamında, bitkisel üretimden hayvansal üretime, zanaatkarlıktan kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar çeşitli alanlardaki yaklaşık 6 milyar lira tutarında yatırım bölgeye kazandırıldı. Yatırımlarla birlikte bölgede 16 binin üzerinde kişiye istihdam oluşturuldu.

Türkiye-Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TKDK tarafından uygulanan IPARD programları kapsamında depremden etkilenen bölgelere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber