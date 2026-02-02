Ankara'da 2 yıldır tamir edilmeyen yürüyen merdiven...

Son zamanlarda Ankara genelinde metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarında yer alan yürüyen merdivenlerin sürekli kapalı olduğu, hatta Milli Kütüphane istasyonundaki merdivenlerin yaklaşık 2 yıldır çok az bir süre çalıştırılıp tekrar arızalandığı ve süreçle ilgilenilmediği şikayetleri gündeme gelmektedir.

Belediyede Hangi Birim Yürüyen Merdiven Tamir İşinden Sorumludur?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri incelendiğinde Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı Mekanik ve Elektrik İşleri Şefliğinin görevleri arasında "asansör, yürüyen merdiven ünitelerinin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak" yer almaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde Neler Oluyor?

Yürüyen merdiven şikayetlerine "153 Alo Mavi Masa" hattından gelen cevaplara bakıldığında sürekli aynı şablon cevap verilmektedir. Cevap olarak "yürüyen merdivenlerin kamu ihalesiyle alımının yapıldığı" belirtilmektedir.

Bu konuda sorumlu yöneticilerin metro giriş ve çıkışlarını şantiye alanına çevirip işleri ihale süreci devam ediyor diyerek geçiştirdiği belirtiliyor.

İdari davalara konu olabilecek temel hususlardan biri hizmetin hiç işlememesi veya kötü işlemesidir. Yetkililerin bir an önce süreçten varandaşları detaylı şekilde bilgilendirmesi eğer süreç devam ediyorsa da ihale sürecinde yedek alım yapılabileceğini kamuoyuna açıklaması gerekmektedir.