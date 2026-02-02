Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Ankara'da 2 yıldır tamir edilmeyen yürüyen merdiven...

Ankara Milli Kütüphane metro istasyonu giriş ve çıkışlarında yer alan yürüyen merdivenler 2 yıldır sürekli kapalı tutuluyor. Şikayetlere ise yürüyen merdivenlerin kamu ihalesiyle alımının yapıldığı yönünde standart cevap veriliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 12:01, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 12:04
Son zamanlarda Ankara genelinde metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarında yer alan yürüyen merdivenlerin sürekli kapalı olduğu, hatta Milli Kütüphane istasyonundaki merdivenlerin yaklaşık 2 yıldır çok az bir süre çalıştırılıp tekrar arızalandığı ve süreçle ilgilenilmediği şikayetleri gündeme gelmektedir.

Belediyede Hangi Birim Yürüyen Merdiven Tamir İşinden Sorumludur?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri incelendiğinde Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı Mekanik ve Elektrik İşleri Şefliğinin görevleri arasında "asansör, yürüyen merdiven ünitelerinin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak" yer almaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde Neler Oluyor?

Yürüyen merdiven şikayetlerine "153 Alo Mavi Masa" hattından gelen cevaplara bakıldığında sürekli aynı şablon cevap verilmektedir. Cevap olarak "yürüyen merdivenlerin kamu ihalesiyle alımının yapıldığı" belirtilmektedir.

Bu konuda sorumlu yöneticilerin metro giriş ve çıkışlarını şantiye alanına çevirip işleri ihale süreci devam ediyor diyerek geçiştirdiği belirtiliyor.

İdari davalara konu olabilecek temel hususlardan biri hizmetin hiç işlememesi veya kötü işlemesidir. Yetkililerin bir an önce süreçten varandaşları detaylı şekilde bilgilendirmesi eğer süreç devam ediyorsa da ihale sürecinde yedek alım yapılabileceğini kamuoyuna açıklaması gerekmektedir.

