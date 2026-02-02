Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
TOGG'dan Şubat ayına özel büyük fırsat! Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, hem yeni renk seçeneğini tanıttı hem de 750 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi kampanyasını duyurdu.
TOGG 0 faiz kampanyasının detayları, hangi modelleri kapsadığı ve kampanyanın ne zaman sona ereceği araç almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Buna göre; TOGG 0 faiz kampanyası hangi bankalarda var, T10X ve T10F modelleri kampanyaya dahil mi, TOGG 0 faiz ne zamana kadar geçerli? İşte tüm merak edilenler...
TOGG 0 faiz kampanyası 2026 detayları belli oldu.
Şubat ayına özel duyurulan TOGG 0 faiz kampanyasıyla, belirli modellerde 750 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor. Bu kapsamda kampanyanın hangi bankalarda geçerli olduğu, başvuru şartları ve bitiş tarihi araç almak isteyenler tarafından merak ediliyor. TOGG 0 faiz kampanyası hangi bankalarda var? TOGG sıfır faiz ne zaman bitiyor? Tüm merak edilenler haberimizde.
TOGG'dan sıfır faizli kredi fırsatı!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Şubat ayı itibarıyla kullanıcılarını sevindiren iki önemli yeniliği aynı anda açıkladı. Şirket, araç gamına "Seyhan" adını verdiği yeni beyaz renk seçeneğini eklerken, aynı zamanda yüzde 0 faizli kredi kampanyasını da devreye aldı.
Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilham alınarak tasarlanan Seyhan rengi, T10X ve T10F modellerinde tercih edilebilecek.
TOGG 0 faiz kampanyası hangi modelleri kapsıyor?
TOGG'un Şubat ayına özel sıfır faiz kampanyası, bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsıyor. Kampanya detayları şöyle:
%0 Faizli Kredi Seçenekleri
T10F: 750.000 TL - 12 ay - %0 faiz
T10X: 500.000 TL - 12 ay - %0 faiz
Bu fırsat, özellikle kısa vadede faiz ödemek istemeyen kullanıcılar için dikkat çekiyor.
TOGG 0 faiz kampanyası ne zaman bitiyor?
TOGG tarafından yapılan açıklamaya göre %0 faizli finansman kampanyası Şubat ayı boyunca geçerli olacak. Kampanyanın bitiş tarihi stok durumu ve talebe göre değişiklik gösterebilir.
TOGG T10F Finansman ve Fiyat Listesi (2026)
TOGG T10F V2
Kredi Tutarı: 750.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz Oranı: %0,00
Aylık Ödeme: 62.500 TL
TOGG T10F 4More
Kredi Tutarı: 750.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz Oranı: %0,00
Aylık Ödeme: 62.500 TL
TOGG T10F V2
Kredi Tutarı: 1.700.000 TL
Vade: 48 ay
Faiz Oranı: %2,37
Aylık Ödeme: 68.292 TL
TOGG T10F V1
Kredi Tutarı: 1.300.000 TL
Vade: 48 ay
Faiz Oranı: %2,41
Aylık Ödeme: 52.722 TL
TOGG T10F 4More
Kredi Tutarı: 1.500.000 TL
Vade: 36 ay
Faiz Oranı: %2,32
Aylık Ödeme: 68.870 TL
TOGG T10X Finansman ve Fiyat Listesi (2026)
TOGG T10X V2
Kredi Tutarı: 500.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz Oranı: %0,00
Aylık Ödeme: 41.667 TL
TOGG T10X 4More
Kredi Tutarı: 750.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz Oranı: %0,00
Aylık Ödeme: 62.500 TL
TOGG T10X V2
Kredi Tutarı: 1.700.000 TL
Vade: 48 ay
Faiz Oranı: %2,37
Aylık Ödeme: 68.292 TL
TOGG T10X V1
Kredi Tutarı: 1.300.000 TL
Vade: 48 ay
Faiz Oranı: %2,41
Aylık Ödeme: 52.722 TL
TOGG T10X 4More
Kredi Tutarı: 1.500.000 TL
Vade: 36 ay
Faiz Oranı: %2,32
Aylık Ödeme: 68.870 TL
TOGG renk seçenekleri genişliyor
Yeni renk "Seyhan" ile birlikte TOGG'un ilhamını Türkiye'nin farklı bölgelerinden alan renk paleti daha da zenginleşti. Kullanıcılara sunulan mevcut renkler arasında:
Anadolu
Gemlik
Oltu
Kula
Kapadokya
Pamukkale
Urla
Ayder
Mardin
yer alıyor.
TOGG 0 faiz kampanyası hangi bankalarda var?
TOGG'un T10X modeli için finansman süreci, Trumore dijital platformu üzerinden yürütülüyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank başta olmak üzere kamu ve özel bankaların sunduğu kredi seçenekleri, kullanıcılar tarafından sipariş aşamasında anlık olarak görüntülenebiliyor.
TOGG, finansman kampanyalarını anlaşmalı bankalar ve finans kuruluşları üzerinden sunuyor. Kredi başvuru süreci, sipariş ekranı üzerinden yönlendirme ile gerçekleştiriliyor.
Bu sistemde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, TOGG için hazırladıkları özel anlaşmalarla sürecin ana finansman sağlayıcıları arasında yer alıyor. Kamu bankalarına ek olarak İş Bankası ve Garanti BBVA gibi özel bankalar ile Ziraat Katılım gibi faizsiz finansman sunan kuruluşlar da Trumore altyapısına dahil bulunuyor.
Kullanıcılar, sipariş oluşturma aşamasında Trumore uygulamasındaki ödeme ekranı üzerinden kendilerine özel tanımlanan TOGG kredi kampanyalarını, bankaların güncel faiz veya kar payı oranlarını ve vade seçeneklerini anlık olarak karşılaştırmalı şekilde görüntüleyebiliyor. Böylece finansman tercihi, başvuru süreci tamamlanmadan önce dijital ortamda netleşmiş oluyor.