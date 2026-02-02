Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı: 2 ölü

Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar ilçesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çobanoğlu (62) idaresindeki 09 AIH 858 plakalı Nissan marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Bariyerlere çarparak yan yatan araçta bulunan sürücü Kemal Çobanoğlu ile yolcu konumundaki Sevim Çobanoğlu (61) araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan şahısların hayatlarını kaybettiğini tespit etti. 2 şahsın cansız bedenleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı. Çobanoğlu çiftinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.